Кристина Кузьмина рассказала о своей борьбе с раком

У актрисы Кристины Кузьминой обнаружили рак в 2013 году. Тогда медикам удалось своевременно оказать ей помощь, и болезнь отступила. В 2017 году у нее нашли опухоль в груди. На протяжении двух лет актриса регулярно ездила на обследования и процедуры, находясь в постоянном стрессе. Об этом она заявила журналистам издания СтарХит.

Кузьмина считает, что нужно быть сильным духом и не хоронить себя раньше времени.

«Если человек считает, что готов умереть, то вскоре это действительно начинает происходить. Нужно всегда верить в себя и не задавать лишних вопросов. Приходится постоянно вставать и продолжать борьбу», - отметила актриса.

Артистка поделилась, что она тяжело переносила химиотерапию. Иногда она пропускала поездки в театр из-за сильной слабости. Из-за негативного влияния терапии у нее начали выпадать волосы. Сейчас Кузьмина старается не вспоминать о негативных моментах и заниматься любимым делом.

Конечно же, лечение внесло коррективы в рабочих график, но в настоящее время Кузьмина продолжает играть в Академическом театре имени Комиссаржевской и сниматься в сериалах.

К слову, в ближайшее время Кузьминой предстоит пройти полное обследование, которое покажет, удалось ли победить на этот раз страшную болезнь.