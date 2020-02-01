Солистка группы «АлоэВера» Вера Мусаелян выходит замуж за Илью Яшина

Сегодня, 11:19

Анна Седова

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Солистка группы «АлоэВера» Вера Мусаелян выходит замуж за Илью Яшина

Солистка екатеринбургской поп-группы «АлоэВера» Вера Мусаелян во время концерта сообщила о свадьбе с главой совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Ильей Яшиным.

«Самое ужасное, что я выхожу замуж за Яшина. Поэтому можете ему посочувствовать», — написала Мусаелян в своем Twitter.

В свою очередь, Яшин опубликовал в соцсети совместную фотографию со своей избранницей.  
«Скоро эта девушка станет моей женой. Она невероятная», — подписал он публикацию.

Группа «АлоэВера» существует с 2011 года. Последняя пластинка группы «Алимоно» появилась в 2018 году. Всего у группы четыре студийных альбома.

Илья Яшин — известный российский оппозиционер. В прошлом году из-за московских протестов он оказался в СИЗО, куда певица передавала ему домашние вафли с шифром на упаковке.

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