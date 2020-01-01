Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Известная актриса Анастасия Заворотнюк лечилась в центре реабилитации на Рублевке, но сейчас ее там нет. Сотрудница реабилитационного центра сообщила, что сейчас Заворотнюк нет в палате и неизвестно почему. До этого актриса даже ходила на групповые занятия в бассейн.

"Я лично Настю не видел, но говорят, что ее состояние еще очень плохое, – поделился музыкальный критик Сергей Соседов. – Но пока она жива и в сознании, слава Богу. Значит, есть надежда..."

Артист поддерживает родственников Заворотнюк, которые не афишируют подробности болезни артистки. Никто даже не озвучил ее официальный диагноз, пишет Собеседник.

"То, что ее лечение максимально закрыто – это правильно, – говорит Сергей. – Есть вещи, которые являются тайной личности. А зачем это показывать? Зачем показывать, что человек тяжело болен? Люди и так знают, что ей плохо, зачем это обсуждать? От этих разговоров ей не станет лучше. Я полностью поддерживаю родственников, которые не сообщают информацию. У Фриске была другая ситуация. Там заболевание развивалось стремительно, динамика была мощная. А у Заворотнюк состояние стабилизировалось, но все находится на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. По сравнению с тем, что было, Насте стало лучше. Ведь было плохо совсем. Многие издания даже стали готовить некрологи еще в сентябре 2019 года".

Сергей Соседов предполагает, что причиной серьезной болезни актрисы могла стать генетика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что поклонники возмущены поведением родственников Заворотнюк. Они считают, что родным актрисы давно нужно дать официальные разъяснение на тему ее болезни. Из-за молчания близких распространяются различные слухи. Кроме того, тысячи поклонников Заворотнюк переживают за нее и вынуждены быть в неведении.