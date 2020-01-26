Певица Елка похудела до неузнаваемости

Российская певица Елка резко исхудала до неузнаваемости. Артистка продемонстрировала свою стройную фигуру на новом фото, опубликованном в соцсети Инстаграм.

37-летняя певица Елка сейчас отдыхает на индонезийском острове Бали со своими подругами. На снимках у певицы отличная физическая форма. На фотографии исполнительница запечатлена на фоне океана. В описании к публикации она заявила, что избегает ответственности.

Известно, что Елка активно занимается в спортивном зале и следит за питанием. Тренируется звезда даже на отдыхе. Недавно она разместила в сторис Instagram фото из спортивного зала, на котором хорошо видны бицепсы и пресс. Поклонники считают, что Елка выглядит просто великолепно. Вместе с тем, некоторые фолловеры выразили мнение, что артистке не стоит больше худеть.