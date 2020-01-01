Семенович рассказала, как похудеть на 5 кг за 10 дней

Сегодня, 13:38

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Семенович рассказала, как похудеть на 5 кг за 10 дней

После отдыха в жарких странах Анна Семенович поправилась на несколько килограммов. Теперь певица собирается активно худеть.

«Приехала из отпуска и обнаружила 4 лишних кг на своем загорелом теле. Признаюсь честно, на отдыхе ела как настоящая обжора», — поделилась с подписчиками Семенович.

Она дала обещание  сбросить 5 кг за 10 дней.

Звезда рассказала, как она планирует это осуществить и призвала своих поклонников присоединиться к ней.

Семенович сообщила, что она будет правильно питаться, исключит алкоголь, мучное, сахар и молочные продукты. Также она будет каждый день делать массажи для похудения и кардионагрузки.  

Свои успехи знаменитость решила демонстрировать на странице в Инстаграм. Так, она уже выложила в сторис короткое видео о том, что она записалась на массаж. Также Семенович начала практиковать интервальное голодание. Она показала свой обед из рыбных диетических котлет и зеленого салата.  Семенович поделилась, что к этому моменту не ела около 17 часов.

 

Напомним, в прошлом году певице удалось резко похудеть благодаря белковой диете и активному образу жизни.  

 

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