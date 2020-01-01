Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

85-летняя народная артистка РСФСР Наталья Фатеева дала эксклюзивное интервью программе «Ты не поверишь!».

Она рассказала о своем одиночестве и о тех проблемах, с которыми столкнулась в старости. Звезда советского кинематографа признается, что сейчас она живет одна, поэтому ей сложно ухаживать за цветами, которые дарят. Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.

«Никогда не дарите мне цветов. Я не могу ими заниматься. У меня никого дома нет. Я не знаю, что мне с ними делать», - сказала она.

Уже много лет Наталья Фатеева живет с артрозом. Шесть лет назад в Израиле ей сделали операцию и заменили суставы. Но поскольку один сустав не прижился, пришлось делать операцию снова. Несмотря на длительный курс реабилитации, Фатеевой сложно передвигаться. Болезнь постоянно дает о себе знать.

У Натальи Фатеевой есть сын Владимир и дочь Наталья. Но они к своей знаменитой маме не заглядывают. Не приходят к ней в гости и ее внуки. Даже свой юбилей она отмечала одна, ведь из-за болезни не могла никуда пойти. Поздравления от знакомых знаменитая актриса принимала по телефону.

«Какое там отметила, я у телефона сидела целый день. О чем вы говорите? Я в невменяемом состоянии. Я не могла из дома выйти», — признается Фатеева.

Сложные отношения с детьми у Фатеевой были всегда. Она в молодые годы ставила на первое место карьеру, а не семью. Сын артистки – Владимир Басов больше времени проводил с бабушкой и дедушкой. Мать позднее сдала его в интернат и даже на выходные забирала редко. А когда он вырос, то жить с ним Фатеева не захотела и выгнала его из квартиры.

Повторилась ситуация и с дочерью. Фатеева как-то летом отправила девочку за город и даже не ездила ее навещать. К сестре тогда ездил ее брат. Дочь актрисы забеременела в 16 и тогда Фатеева заявила, что этого ребенка следует сдать в Дом малютки. Малыша в итоге забрали на воспитание родители со стороны отца.

Такие сложные отношения стали причиной того, что звезда фильма «Три плюс два» ни разу не видела ни внуков, ни правнуков. И даже спустя годы, когда дети знаменитой матери захотели наладить с ней отношения, Фатеева наотрез отказалась с ними общаться.

В последнее время Фатееву поддерживает ее близкий друг — Бари Алибасов. Он и его сотрудник помогают актрисе перемещаться по городу, а также водят ее на реабилитационные процедуры и помогают с покупкой продуктов.