Из Instagram пропал аккаунт отправившейся в экстремальное путешествие Виктории Бони

Сегодня, 14:04

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Из Instagram пропал аккаунт отправившейся в экстремальное путешествие Виктории Бони

Фанаты блогера, модели и светской львицы Виктории Бони обеспокоены. 36-летняя женщина несколько дней не выходит на связь, а из социальной сети странным образом исчез ее аккаунт.

Виктория Боня, одна из самых состоятельных Instagram-блогеров по версии Forbes, несколько дней назад похвасталась, что настало время экстрима и она отправляется в Перу.

Знаменитость приобрела экстремальный тур, который предполагает жизнь в джунглях, а также посещение диких племен. Боня предупредила, что связи во время ее пребывания в чащах не будет, посему она не сможет заходить в социальные сети.

Но странное дело - страничка Виктории Бони вообще исчезла из Инстаграм. Поклонники светской львицы взволнованы и уверены, что это не просто совпадение.

Версии высказываются самые разные, в том числе звучат предположения, что телеведущая стала участницей какой-то криминальной истории.

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