Телеведущая Тодоренко удивила Сеть новым фото

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram необычный снимок, на котором она сидит на унитазе в пижаме.

Несмотря на то, что это была специальная фотосессия, снимок взорвал Сеть.

«Бывает же такое настроение, когда на все на... У вас как сейчас дела?», — обратилась к подписчикам Тодоренко, поделившись тем, что успела переделать множество дел за день.

Фолловеры знаменитой супруги Влада Топалова были удивлены необычным фото. Вместе с тем, поклонники звезды выразили восхищение ее фигурой.

View this post on Instagram #mood Бывает же такое настроение , когда на все на💩 У вас как сейчас дела? Небольшой отчёт за сегодня: 1. Сварила куриный бульон 2. Порисовала с сыном 3. Заказала спец игры для малышей 4. Съездили с Майклом в центр развития 5. Выпила кофе 6. Прослушала лекцию 7. Заказала продукты 8. Скайп-колл с журналистом(дала интервью) 9. Побеседовала с аниматором о создании мультфильма. 10. Вычитываю сценарий на завтрашний студенческий форум в Мегаспорте. Волнуюсь. A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Jan 25, 2020 at 5:57am PST

Некоторые пользователи сказали, что Тодоренко стоит сдерживать свои эмоции.