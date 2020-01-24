49-летняя Алена Хмельницкая показала фото в купальнике

Сегодня, 20:19

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49-летняя Алена Хмельницкая показала фото в купальнике

Актриса Алена Хмельницкая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха на Бали.

На фото Алена позирует в желтом бикини, демонстрируя свою стройную фигуру.

Снимок знаменитость подписала пожеланиями своим подписчикам доброго утра, прекрасного настроения, крепких нервов и юмора. Также она сообщила, что уже прибыла в Москву и готова приступить к работе.

В комментариях поклонники засыпали звезду комплиментами. Фолловеры восхитились фигурой 49-летней актрисы и сообщили, что Хмельницкая выглядит как 18-летняя девушка.

Один подписчик высказал предположение, что Алена просто сделала липосакцию. В ответ на этот комментарий артистка только посмеялась.

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