Юлия Высоцкая после скандала с полицией показала своего сына Петю Кончаловского

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая преподнесла немалый сюрприз своим подписчикам в Инстаграм, опубликовав фотографию своего подросшего сына - 16-летнего Пети Кончаловского. Снимками наследника она очень редко делится. Фото было опубликовано, видимо, для того, чтобы успокоить публику - сын нашелся, жив-здоров, а это для матери главное.

На минувшей неделе Петр сильно напугал своих родителей, когда не вернулся домой. Его отец настолько встревожился, что даже обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, к радости актрисы и режиссера, быстро разыскали звездного отпрыска.

Известно, что Юлия Высоцкая обнаружила, что сына нет дома, в четыре часа утра. Молодой человек не отвечал на звонки родителей, и они впали в настоящую панику. Звездное семейство не может отойти от стресса, связанного с дочерью Марией Кончаловской. Поэтому исчезновение сына было воспринято слишком болезненно.

Но Петя, судя по всему, даже представить себе не мог, как переволновались родители. Выяснилось, что он просто задержался на вечеринке и, чтобы не будить близких, ночевал в гостевом домике.

Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Юлию Высоцкую переполняет гордость за сына и она решила показать, каким он вырос - высоким и статным красавцем, очень похожим на родителей.

«Так вырос Петр! Очень симпатичный парень! Прослеживаются и мамины и папины черты!», «Уже жених», «Такой хорошенький», - восхищаются комментаторы.