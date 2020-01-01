Лена Миро назвала поведение сестры Жанны Фриске маниакальным и больным

Популярный блогер Лена Миро расценивает поведение сестры покойной Жанны Фриске как больное и маниакальное.

«В поведении Натальи Фриске есть что-то крайне нездоровое. Нечто маниакальное, возможно, даже граничащее с психическим расстройством», — написала блогер.

Блогер утверждает, что Наталья Фриске наслаждается славой своей яркой знаменитой сестры.

Миро считает, что Наталья всегда завидовала своей знаменитой сестре, в то время как Жанна сильно любила родственницу. Миро отметила, что после смерти известной исполнительницы ее сестра буквально расцвела на глазах.

Недавно Наталья Фриске показала жилье знаменитости ее поклонникам. После смерти звезды все вещи там остались нетронутыми и никто не жил в этой квартире уже четыре года.

Миро говорит, что родственница покойной делает все ради собственного пиара.

«Я поняла, что Наталья так хочет внимания к себе, что готова добиваться его любыми способами», — высказалась блогер.