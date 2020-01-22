Откровенные фото модели-пышки без фотошопа вызвали шквал критики

Сегодня, 20:40

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Откровенные фото модели-пышки без фотошопа вызвали шквал критики

22-летняя модель Ариэлла Нисса из Австралии нарвалась на шквал критики после того, как опубликовала в соцсети Instagram свои снимки без обработки.
На аккаунт Ариэллы подписаны около 350 тыс пользователей. Блогерша ранее публиковала немало снимков в купальниках и белье, но в этот раз на нее обрушились критики, заявив, что ее снимки без ретуши не стоит публиковать в Сети.
«Твой целлюлит выглядит как скомканный пластиковый пакет», — написал один из пользователей.
По словам модели, после критики в ее адрес некоторые компании даже начали отменять запланированные ранее фотосъемки, поскольку ее кожа на отретушированных фото не была достаточно гладкой. При этом модельные агентства не говорили ей открыто настоящую причину отказа.
Тем не менее, у Ниссы немало подписчиков, которые ее поддерживают. Они пишут положительные слова под снимками модели, отмечая, что благодаря им научились любить свое тело.
«Спасибо тебе за настоящие фото», «Благодаря тебе я научилась любить свой целлюлит. А ты как всегда прекрасна», «Продолжай в том же духе», — пишут Ариэлле ее подписчики.

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