Дочь Боярского показала отца без шляпы

Сегодня, 14:49

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Дочь Боярского показала отца без шляпы

Актриса Елизавета Боярская, дочь знаменитого «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала на своей странице в Инстаграм семейную фотографию, на которой на голове ее отца нет его главного атрибута – шляпы.

Публикация посвящена дню рождения брата Елизаветы, Сергея. Артистка поздравила родственника с нежностью и теплотой. 24 января Сергею исполнилось 40 лет.

«Мой друг, моя гордость, мой тыл, мой советчик, самый добрый, порядочный и весёлый, мой дорогой брат. С Днём рождения! Будь здоров и счастлив! 40 лет — полёт нормальный», — подписала фото Боярская - младшая.

На снимке почти вся семья Боярских — мама, папа, дочь и именинник сын. Сам Михаил Боярский запечатлен без своей фирменной шляпы, которая уже стала его «визитной карточкой».

Напомним, ранее сообщалось, что Боярская отправилась на новогодние каникулы в жаркие страны со своей семьей.

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