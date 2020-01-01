Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала Maxim

Актриса Наталья Рудова разделась полностью для фотосессии журнала Maxim.

В образе русалки одна из самых крассивых российских актрис опустилась на дно бассейна. И теперь поклонники звезды смогут рассмотреть ее фигуру. Вряд ли после столь откровенных снимков у кого-то останутся сомнения касательно отличной формы Натальи Рудовой.

«Ныряй, ни о чем не думай, просто плыви... И будь свободна», — подписала свой снимок Наталья, опубликовав его на странице в соцсети Инстаграм.

Как отметила Рудова, она занимается спортом 3-4 раза в неделю. Одна из тренировок – бокс. Ей очень нравится боксировать, к тому же такие тренировки дают хорошие кардионагрузки. Также она обязательно занимается фитнесом. Но не любит групповые занятия, а предпочитает индивидуального тренера.

Если по какой-то причине нет возможности попасть в зал, то Рудова занимается дома. Ей нравятся также силовые тренировки и упражнения на пресс. По словам актрисы, если пропустить несколько тренировок подряд, то это становится заметно, поэтому она старается заниматься регулярно.

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