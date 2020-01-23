51-летнюю Екатерину Стриженову в парике приняли за Аллу Пугачеву

Екатерина Стриженова взбудоражила представителей российского шоу-бизнеса и всех своих поклонников, выложив в сеть новый видеоролик. Похудевшая ранее на 12 кг артистка показала, как примеряла перед зеркалом образ для своей новой роли и смотрела, насколько органично будет смотреться с другой прической и цветом волос.

«Ищем образ для новой роли на сцене! Рабочий момент. Пока могу только сказать, что премьера в марте», - написала Екатерина Стриженова под роликом, так и не уточнив, какую героиню будет играть.

Да и можно было и не уточнять - по кадрам все поняли, что актриса будет воплощать саму Примадонну. В гриме и парике ей удалось добиться просто невероятного сходства с Аллой Пугачевой.

Екатерина Стриженова для роли облачилась то ли в серую накидку, то ли в балахон (это сейчас Борисовна, молодая да стройная, носит вещи в обтяг и не стесняется своей фигуры, а ранее она ее скрывала за вещами свободного кроя), накрасила губы помадой малинового цвета и надела парик. Цвет - точь-в-точь как у Аллы Пугачевой, да и прическа такая же - с нотками легкой небрежности.

«Это Пугачева!» - не удержался актер Гоша Куценко. «Сто пудов Пугачева!», «Алла Борисовна. Ни дать, ни взять», «Копия!», - фанаты с ним также солидарны.