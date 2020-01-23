Супруга футболиста Тарасова опубликовала фото с голым пупком на фоне икон

25-летняя российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года, супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко вызвала возмущение пользователей Сети фотографией со своим округлившимся из-за беременности животом. Негодование было вызвано тем, что на фоне фото были иконы.
Многие вспомнили недавний случай, когда ее нынешний муж, Дмитрий Тарасов, посетил церковь в куртке с надписью «Богатая задница».
Модель обиделась и коротко высказалась: «Хочу и публикую». Такой ответ спровоцировал еще больше негатива. При этом знаменитость позиционирует себя как верующая православная. До этой скандальной публикации она поздравляла своих подписчиков с Крещением.
Также пользователи позабавились тем, что девушка зачем-то заретушировала на снимке свой пупок.
В ответ на это модель посоветовала поискать ее пупок на других снимках.
Отношения между Костенко и Тарасовым начались, когда он еще был в браке с Ольгой Бузовой. Многие поклонники Бузовой тогда обрушились с критикой на русскую модель за то, что она увела Тарасова из семьи.
Напомним, у супругов уже есть один ребенок - дочь Милана. Сейчас Анастасия ждет появления на свет еще одной дочки.
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