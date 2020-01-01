Светличная пожаловалась, что врачи чуть не «угробили» ее сына

Сын Светланы Светличной срочно был доставлен в реанимацию столичной больницы. У мальчика были камни в желчном пузыре. Актриса считает, что ее ребенку долго не оказывали квалифицированную помощь, из-за чего она вынуждена была перевести его в другую больницу.

"Алексей нуждался в операции, а врачи вместо этого вставляли какие-то трубки. Сознательно или нет, но они чуть не угробили его", — заявила Светличная.

Артистка сказала, что она очень недовольна лечением в 36-й больнице. Она была вынуждена перевести сына в институт хирургии Вишневского. Там сделали операцию и «вернули сына к жизни».

Алексей — единственный ребенок Светличной. Его брат Олег умер в результате токсического поражения печени в 2016 году.

Напомним, ранее Светлана Светличная высказала свое мнение о настоящих причинах смерти 38-летней певицы Юлии Началовой. Актриса считает, что красивым людям многие завидуют и эта негативная энергия постепенно вытягивает из них жизнь и может привести к гибели. Она высказалась, что негативная энергетика не давала Началовой ни дышать, ни творить.