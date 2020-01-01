Екатерина Волкова рассказала о смертельном диагнозе

Актриса Екатерина Волкова стала гостьей программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», что выходит на канале НТВ. Во время беседы она неожиданно для телеведущей призналась, что врачи поставили ей смертельный диагноз.

Екатерина Волкова не стала вдаваться в подробности и рассказывать, о какой болезни идет речь, но прямо в студии расплакалась. Звезда «Лондогнрад. Знай наших» добавила, что очень долго скрывала свою болезнь от родных. А когда призналась, то поведение некоторых удивило.

«Сережа» (второй муж Волковой, - ред.) стал от меня шарахаться. Я вроде как смертельно больна...», - сказала Екатерина. Но не за мужа она переживала в тот момент, а за дочь - боялась, что та останется без матери.

Екатерина Волкова поведала и о неудачах в своей личной жизни. Она трижды была замужем официально, несколько раз жила в гражданских браках с мужчинами. Но все эти отношения завершились неудачей.

Алексей, первый муж Екатерины Волковой, был угонщиком автомобилей. Но мало того, что он шел по криминальной тропке, так и в семье мужчина был деспотом.

Екатерина вспомнила, что однажды он ее избил до полусмерти. Женщина была вынуждена несколько недель провести под капельницами в больнице, куда попала с сотрясением.

Продюсер Сергей Члиянц стал вторым официальным мужем. Ну а самым знаменитым спутником жизни актрисы стал Эдуард Лимонов. Писатель был старше звезды кино на 30 лет, но разница в возрасте пару не смутила. А вот неприспособленность мужчины к семейной жизни и общему быту девушку смутила - они расстались.

Отметим, что все секреты в «Секрет на миллион» Екатерина Волкова раскроет в субботу вечером на НТВ.