Алла Пугачева отказалась придти в «Ленком» почтить память Николая Караченцова

Вчера, 22:27

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Алла Пугачева отказалась придти в «Ленком» почтить память Николая Караченцова

27 январе в театре «Ленком» состоится вечер памяти актера Николая Караченцова. Приглашение получили многие российские звезды, в том числе Валерия, Полина Гагарина, Инна Чурикова, Дмитрий Певцов. Людмила Поргина, вдова покойного актера, надеялась, что мероприятие посетит и Примадонна. Впрочем, зря, так как Алла Пугачева прийти на вечер памяти отказалась.

70-летняя певица редко кого из знаменитостей провожает в последний путь, а уж на вечерах памяти и вовсе не появляется. Даже с Галиной Волчек, которая приходилась ей близкой подругой и умерла недавно, звезда номер один не попрощалась. В свое оправдание сказала, что не пришла на похороны из-за проблем со здоровьем.

Но похороны Николая Караченцова, который скончался в октябре 2018 года, Алла Пугачева не проигнорировала. Она присутствовала на траурном мероприятии вместе со своим мужем Максимом Галкиным. 

Но на вечер памяти не придет, пишут «Дни». Пугачева даже в качестве гостьи отказалась посетить «Ленком». Причина отказа Примадонны неизвестна - то ли у нее на 27 января другие планы, а может снова здоровье не позволяет.

К слову, ранее посетить вечер памяти Николая Караченцова отказался Михаил Боярский. Актер заявил, что в этот вечер занят, так как задействован в спектакле.

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Алла Пугачева отказалась придти в «Ленком» почтить память Николая Караченцова

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