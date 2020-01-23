242-килограммовый сын Никаса Сафронова принял участие в «шпагатном челлендже» Волочковой

Вчера, 18:17

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242-килограммовый сын Никаса Сафронова принял участие в «шпагатном челлендже» Волочковой

Пианист Лука Затравкин, сын знаменитого художника Никаса Сафронова, принял участие в шпагатном челлендже российской танцовщицы Анастасии Волочковой. Фото, где он изобразил шпагат, 242-килограммовый парень выложил в своем микроблоге Instagram.

«Анастасия, я принимаю твой «ШпагатныйЧеллендж»!», - подписал фото Лука Затравкин.

Вряд ли ему удастся составить конкуренцию экс-балерине, но можно представить, что и «шпагат» на фото ему дался нелегко - Лука поставил ногу на бревно. А с таким весом сделать это нелегко.

Поклонники пришли к выводу, что если Затравкин принял вызов, то вскоре он приведет свою фигуру в норму, активно занимаясь спортом.

Напомним, в конце минувшего года с Лукой Затравкиным из-за его лишнего веса произошла неприятная история. Во время перелета из Казани в Москву на борту самолета он в буквальном смысле стал пленником туалетного унитаза, застряв в нем. Молодого человека пришлось вызволять.

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