Православные пожелали Ивану Урганту «заболеть раком»

В сети массово собирают подписи с требованием лишить Ивана Урганта российского гражданства за «глумление над Христом».

Данную инициативу поддержал священник РПЦ. Всеволод Чаплин поделился ссылкой на петицию. Духовник рассказал журналистам, что тоже подписал петицию.

Поэт и православный активист Павел Добролюбов сочинил стихотворение «Ваньку Урганта накрыло» о «бесноватом» Урганте.

Автор именует телеведущего «извращенцем похотливым» и «комсомольцем темных сил». Движение «Сорок сороков» опубликовала видео с данным стихотворением в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». В стихотворении говорится о том, что бесы отключили мозг телеведущему и что он за это поплатится, заболев раком.

Такую реакцию православных спровоцировал Иван Ургант в рождественском эфире шоу «Вечерний Ургант». В беседе с Жераром Депардье Ургант продемонстрировал пародирующую икону с изображением Иисуса Христа.

Православные активисты восприняли это как оскорбление их религиозных чувств. Они организовали движение «Сорок Сороков» и требуют лишить Урганта российского гражданства, снять его программу с эфира и извиниться. Однако пока ни одно из их требований выполнено не было.

На данный момент петиция собрала 25 тысяч подписей.