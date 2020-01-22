Вера Брежнева продемонстрировала идеальную фигуру

Вчера, 21:00

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Вера Брежнева продемонстрировала идеальную фигуру

Знаменитая певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Инстаграм серию черно-белых снимков. На фотографиях видны идеальные формы тела звезды. В подписи к публикации Брежнева задала подписчикам вопрос, что они делают для сохранения формы тела.

«Интересно, а кто из моих подписчиков поддерживает свое тело в хорошей форме? Расскажите, что вы для этого делаете? А те, кто не следит за фигурой, почему?» — поинтересовалась знаменитость.


Подписчики с радостью отвечали на вопросы, рассказывая свои методы и секреты. Между фолловерами певицы развернулась бурная дискуссия. Поклонники Брежневой поделились тем, как они сохраняют красивую фигуру, рассказав о регулярных тренировках, плавании в бассейне, занятиях йогой, танцами, соблюдении правильного питания, массаже и многом другом. Некоторые честно признались в том, что им лень чем-то заниматься.

Также поклонники засыпали Брежневу комплиментами.

«Вера, ты супер сама по себе и еще и фигура как в 17 лет идеальная!», «Вера - Вы шикарна!», «Красивая фигура у тебя, Верочка», — прокомментировали фото подписчики.

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