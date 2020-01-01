Нонна Гришаева похвасталась идеальными бедрами

После череды новогодних праздников идеальным бедрам многие могут только позавидовать. В то время, как большинство женщин приводят свои ножки в порядок, Нонна Гришаева уже демонстрирует стройные бедра.

48-летняя Нонна Гришаева продемонстрировала идеальные бедра на отдыхе. Актриса опубликовала в своем блоге фото с Мексики, которые восхитили поклонников. Подписчики считают, что знаменитость выглядит шикарно.

«Очень красивая! А ножки! Вау!», «Просится подпись под фото: "В человеке все должно быть прекрасно"», «Ножки красивые, талантливая, умница, красавица», «Ой, Нонна! Если я, девочка, в восторге от красоты ваших ножек, то представляю, что творится с мужчинами», «Всегда восхищаюсь женщинами, которые выглядят сногсшибательно», — комментируют фолловеры.