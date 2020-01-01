Алекса Девил на программе «Давай поженимся» напугала жениха губами

Блогер Инстаграма Алекса Девил из Магнитогорска решила испытать судьбу на телепередаче «Давай поженимся» на Первом канале. Девушка с большими губами претендовала на союз с 52-летним коллекционером старых авто Людвигом. Потенциальная невеста напугала коллекционера своими губами.

На программе Алекса рассказала, что считает себя модной и мечтает о славе. Девушка заявила, что она лучше антикварных авто Людвига, поскольку имеет нулевой пробег (так девушка гордится своей девственностью). Судя по лицу Людвига, он был шокирован словами потенциальной невесты, но сдержался.

Однако когда пришло время сюрприза, мужчина не смог сдержать эмоций. Алекса предложила ему помочь в выборе цвета помады и накрасить ей губы.

«Я боюсь Вас, честное слово! Я ожидал увидеть красавицу. Как для короля Людвига может подойти девушка с такими губами? Да меня друзья засмеют, скажут, с кем это ты рядом стоял?», - высказался жених.

Спасла ситуацию Лариса Гузеева, которая поддержала Алексу ласковыми словами и комплиментами. Она предложила выполнить предназначенное для жениха задание.

«Мне было очень интересно поучаствовать в этом знаменитом телешоу и познакомиться с ведущими программы, – написала Алекса на своей странице в соцсети, – Самое яркое впечатление на меня произвела Лариса Гузеева».

В комментариях самой программы Алекса написала, что она удивлена двойными стандартами.

«Я всегда поражалась тому, как русские мужчины не обращают особого внимания на четверых детей от разных мужчин, торговлю собой через вебкамеру, но при этом не могут простить большие губы. Такие в нашей стране двойные стандарты», - возмущается девушка.