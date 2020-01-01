Дмитрий Ендальцев показал Анну Чиповскую без косметики

Возлюбленный актрисы Дмитрий Ендальцев опубликовал фото Анны Чиповской без макияжа. Чиповская отреагировала на этот снимок с иронией и назвала себя "седой мышью".

Число поклонников у Анны Чиповской стремительно растет. Фанаты в восторге не только от творчества звезды, но и от ее яркой внешности. Известно, к подбору образов для выхода в свет она относится очень внимательно. Это отметил даже эксперт моды Александр Васильев. Даже после того как актриса поменяла стиль и обрезала длинные волосы, она не потеряла своей эффектности.

Звезда придерживается такого яркого стиля только на светских вечеринках и на обложках журналов. В обычное время она выглядит естественно. Ендальцев поделился с поклонниками снимком из личного архива. Он показал фото без фильтров. На изображении можно увидеть артистку без макияжа во время прогулки по Москве. Фолловеры выразили восторг относительно образа Чиповской, однако сама она иронично отзывается о фото, называя себя "седой мышью".