Марина Орлова сыграла Началову и готовится к свадьбе

У актрисы Марины Орловой произошли важные события в творческой и личной жизни.

Одна из последних кинокартин, в которых снимается Марина Орлова – не самая легкая. Актриса сыграет роль нашей знаменитой современницы, которая недавно скончалась, певицы Юлии Началовой. Возможно, этот фильм неоднозначно поймут поклонники, друзья и близкие Началовой.

О подробностях съемок до выхода в свет кинокартины Орловой рассказывать нельзя. Но она поделилась другими подробностями своей жизни. 33-летняя актриса сообщила, что она выходит замуж. Свою судьбу Марина свяжет с Георгием Кирьяновым, с которым они познакомились год назад на кастинге.

Кирьянов сделал предложение своей избраннице на большом воздушном шаре. Молодожены еще пока не знают, в какой стране они будут жить. Орлова имеет свое жилье в США и Москве. Поскольку Георгий занимается своей творческой карьерой в Америке, он, на всякий случай, сделал визы в США, Европу и даже в Индию, информирует кр.ru.