Дочь Дмитрия Пескова Елизавета тренируется в Чечне «с девочками из UFC»

Сегодня, 15:44

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Дочь Дмитрия Пескова Елизавета тренируется в Чечне «с девочками из UFC»

22-летняя Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина, рассказала, как проводит свой досуг. Оказывается, девушка увлекается смешанными единоборствами. Более того, когда у нее есть время, она выбирается в тренировочный лагерь на территории Чеченской республики.

По словам Лизы Песковой, там она оттачивает свое мастерство с тремя девочками из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я была в Чечне, очень люблю этот регион. Прошедшим летом там тренировалась в лагере спецназа: занималась спортом, а также училась стрелять и драться... Это был лагерь спецназа, в котором я совершенствовалась с тремя девочками из UFC», - поведала старшая наследница Пескова Forbes.

Лиза добавила, что график был жестким, как для нее. Вставали рано утром, по две тренировки в день, да еще и плюс жесткая диета. Пескова похвастала, что теперь она умеет стрелять из глока, сайги. Девушка обожает драться и убеждена, что это то умение, которое в жизни непременно пригодится.

Холодное оружие Лиза Пескова пока не изучала, но намерена сделать это в будущем. Особенно ей хочется научиться метать топоры.

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