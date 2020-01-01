Фото 58-летней Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов

В сети появилось фото, на котором известная российская актриса Елена Яковлева запечатлена без макияжа, сообщает издание «7 дней».

В Инстаграме была размещена одна из не самых удачных фотографий звезды сериала «Каменских». На снимке Яковлева позирует в естественном виде, без макияжа и прически. На фото видны глубокие морщины и дряблая кожа лица.

Пользователи активно обсуждают внешность 58-летней звезды кино. Некоторые фанаты высказали предположение, что такой вид кожи спровоцирован тяжелым гримом для съемок в фильме «Последний богатырь».

Напомним, популярная киноактриса сыграла в фильме «Последний богатырь» роль Бабы Яги. Некоторые эпизоды снимались в Карелии.

«Фильм снимался в Карелии, на Урале и в Сочи в безумно красивых местах. Карелия – это острова в воде, поросшие удивительными деревьями. Везде растет шикарный мох. Наша страна так красива!», – поделилась впечатлениями Елена Алексеевна.

Для того, чтобы превратить Яковлеву в Бабу Ягу, гримерам требовалось по 5-7 часов каждый день тратить на работу с ее лицом. «Первые 2 дня было тяжело, а потом я привыкла», - поделилась актриса.

Возможно именно этот грим нанес отпечаток на кожу лица звезды. Однако, как говорит она, за гримом время пролетало весело - актеры шутили, смеялись... Яковлева призналась, что сыграть несчастную брошенную с тремя детьми, добрую женщину намного проще, чем сыграть роль злого персонажа.

Кинодива активно снимается в кино и постоянно гастролирует. Артистка говорит, что она в восторге от творческого процесса.

Напомним, что «Последний богатырь» появился на экранах российских кинотеатров 26 октября 2017 года. По информации, предоставленной пресс-службой Disney, фильм заработал более 1,7 миллиарда рублей, поставив кассовый рекорд.

В главных ролях в продолжении «Последнего богатыря» играют Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Тимофей Трибунцев. Елена Яковлева предстает в роли Бабы-яги. Режиссер кинокартины - Дмитрий Дьяченко. Выход фильма «Последний богатырь: Корень зла» намечен на конец 2020 года.