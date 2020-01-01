Фото 58-летней Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов

В сети появилось фото, на котором известная российская актриса Елена Яковлева запечатлена без макияжа, сообщает издание «7 дней».
В Инстаграме была размещена одна из не самых удачных фотографий звезды сериала «Каменских». На снимке Яковлева позирует в естественном виде, без макияжа и прически. На фото видны глубокие морщины и дряблая кожа лица.
Пользователи активно обсуждают внешность 58-летней звезды кино. Некоторые фанаты высказали предположение, что такой вид кожи спровоцирован тяжелым гримом для съемок в фильме «Последний богатырь».
Напомним, популярная киноактриса сыграла в фильме «Последний богатырь» роль Бабы Яги. Некоторые эпизоды снимались в Карелии.
Для того, чтобы превратить Яковлеву в Бабу Ягу, гримерам требовалось по 5-7 часов каждый день тратить на работу с ее лицом. «Первые 2 дня было тяжело, а потом я привыкла», - поделилась актриса.
Возможно именно этот грим нанес отпечаток на кожу лица звезды. Однако, как говорит она, за гримом время пролетало весело - актеры шутили, смеялись... Яковлева призналась, что сыграть несчастную брошенную с тремя детьми, добрую женщину намного проще, чем сыграть роль злого персонажа.
Кинодива активно снимается в кино и постоянно гастролирует. Артистка говорит, что она в восторге от творческого процесса.
Напомним, что «Последний богатырь» появился на экранах российских кинотеатров 26 октября 2017 года. По информации, предоставленной пресс-службой Disney, фильм заработал более 1,7 миллиарда рублей, поставив кассовый рекорд.
В главных ролях в продолжении «Последнего богатыря» играют Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Тимофей Трибунцев. Елена Яковлева предстает в роли Бабы-яги. Режиссер кинокартины - Дмитрий Дьяченко. Выход фильма «Последний богатырь: Корень зла» намечен на конец 2020 года.
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