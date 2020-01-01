Айза Анохина разнесла Алену Водонаеву за призывы не рожать

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева призвала российских женщин не рожать детей в своей стране. Также она раскритиковала программу материнского капитала, распространенную на семьи с первым ребенком. Водонаева утверждает, что такой закон мотивирует неблагополучных родителей рожать детей исключительно ради денег.

Скандальная звезда тут же была приглашена на федеральную передачу «60 минут», где и подтвердила свои слова.

Бизнесвумен Айза Анохина ранее была хорошей подругой Алены Водонаевой, но потом их дружеские отношения прекратились. Айза не упустила момент и раскритиковала бывшую подругу публично. Она назвала Водонаеву глупой и закомплексованной.

«Когда идешь на федеральные каналы, нужно быть готовым ответить за каждое свое слово! А если ты глупая и закомплексованная, то сиди дома!», - высказалась Айза в своем блоге.

Бывшая жена рэпера Гуфа считает, что мнение Алены о том, что в России рожают ради денег, абсолютно неправильное. Айза сказала, что рожая старшего ребенка, она была без денег, но рожала сына вовсе не для того, чтобы получить материальную выгоду.

Кстати, певец Шура заявил, что такими высказываниями Алена Водонаева хочет попасть в политику.