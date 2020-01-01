Елена Летучая ответила на обвинения в использовании «фотошопа»

Российская телеведущая Елена Летучая недавно опубликовала на своей странице в Инстаграм фото с пляжа. Подтянутая фигура натолкнула некоторых подписчиков на мысль, что Летучая применила «фотошоп». Телеведущая ответила на обвинения подписчиков, заявив: «Я с целлюлитом на вы». Известно, что Елена Летучая сейчас находится на восточном побережье США в штате Флорида.

Ранее знаменитость разместила снимки с отдыха в Instagram, которые спровоцировали неоднозначные реакции фолловеров. Они утверждали, что Елена стоит в неестественной позе и заподозрили, что она использовала фоторедактор. Одна подписчица написала, что журналистка «скрыла целлюлит с помощью фотошопа». Елена Летучая, дала ответ на это обвинение: «Хочу вас расстроить, я с целлюлитом на вы! И да, такое в 41 бывает. Мира вам, добрая женщина!». Это далеко не первый случай, когда звезду заподозрили в «коррекции тела» с помощью фотошопа. Ранее пользователи Сети предъявляли претензии в том, что на фото у звезды ноги разного размера. Тогда многие поклонники выступили в защиту теледивы, объяснив такой эффект неудачным ракурсом.