Дане Борисовой предлагают деньги за секс

В 2018 году появились слухи о том, что Дана Борисова оказывает эскорт-услуги. В связи с этим звезду засыпали предложениями купить у нее интим. После этого многие поклонники хотят поближе пообщаться с Даной.

Из-за этих слухов многие коллеги и друзья теледивы отвернулись от нее. Сама же Борисова говорит, что ее не волнует этот сексуальный скандал и ей не за что оправдываться. Она отметила, что ей обидна такая реакция со стороны ее друзей.

Все началось с того, что кто-то разместил в Сети интимные переписки Даны с мужчинами, в которых она предлагала интимные услуги за деньги. Эскорт-услуги Борисова якобы собиралась оказывать за 4 тыс долларов. В ответ на этот скандал, телеведущая заявила, что это все клевета.

Ранее стало известно, что скоро выйдет собственная книга Даны Борисовой «Жизнь под кайфом». В ней знаменитость даст рекомендации людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Борисова сообщила, что в книге она пишет о том, как победить наркотическую или алкогольную зависимости.