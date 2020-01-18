Лера Кудрявцева опубликовала фото с врачом, который удалил ей грудные импланты

Российская телеведущая Лера Кудрявцева ранее рассказывала, что попала в больницу из-за проблем, вызванных грудными имплантами. Импланты звезде пришлось удалить.

Кудрявцева решила показать своим поклонникам доктора, который провел эту операцию, и, в итоге, спас артистку. Она опубликовала на своей странице в Инстаграм совместную фотографию с этим хирургом.

«Многие спрашивают о хирурге, который мне помогал», - пояснила теледива.