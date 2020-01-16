Заметно выросшая грудь Ольги Бузовой спровоцировала слухи о ее беременности от Манукяна

Певица и телеведущая Ольга Бузова - настоящая красотка, вот только пышными формами ее природа не наделила. Ни для кого не секрет, что грудь у знаменитости маленькая, но под нож пластического хирурга она ложиться не желает. Но недавнее фото, выложенное звездой в Инстаграм, потрясло поклонников - у Бузовой неожиданно «выросла» грудь.

У поклонников сразу же появилось подозрение, что Ольга все же отбросила стеснение и боязнь и все же побывала в клинике пластической хирургии. Недавно у нее в сторис даже спросили, так ли это. Артистка лишь засмеялась и заверила, что грудь у нее своя, а не сделанная.

В этой связи фанаты пришли к другому выводу - беременна. Как известно, из-за гормональной перестройки у женщин в положении грудь становится больше.

К слову, вопрос о том, кто является отцом ребенка, не стоит. Ольга Бузова еще до нового года начала встречаться, а потом и жить вместе с блогером и рэпером Давидом Манукяном. Сейчас парочка находится на отдыхе в Таиланде, а перед этим каталась на лыжах в Куршавеле.