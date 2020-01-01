Дмитрий Тарасов дарит Анастасии Костенко то же, что дарил и Ольге Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов уже несколько лет в отношениях с Анастасией Костенко. Его бывшая девушка, Ольга Бузова, рассказывала, что они расстались из-за измены Тарасова. Дмитрий же говорил, что они с Настей начали встречаться только после его официального развода.

Хейтеры утверждают, что футболист оказался весьма недальновидным мужчиной с низким уровнем интеллекта и плохой фантазией. Все это проявляется в том, что, даже расставшись с Ольгой Бузовой, Дмитрий во многом ей подражает и повторяется.

Например, Дмитрий Тарасов дарит Анастасии Костенко те же подарки, что дарил и Ольге Бузовой.

За все время отношений с Анастасией Костенко он несколько раз дарил ей подарки, аналогичные тем, что в свое время он дарил Ольге Бузовой. Журналисты «Стархита» отметили, что это касается не только дорогих автомобилей марки «Мерседес», но и сумок бренда Chanel, цветов, шариков и даже песен собственного исполнения.