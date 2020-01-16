 Ляйсан Утяшева кардинально поменяла образ

Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева изменила свой стиль. Поклонников поразила смелость спортсменки, которая обрезала длинные волосы.

Сегодня на странице в Instagram известная спортсменка опубликовала новое фото. На снимке Ляйсан Утяшева со своим супругом Павлом Волей. Обращает на себя внимание новая стрижка звезды спорта – каре. Образ дополнила яркая красная помада.

"И снова у меня новая причёска – каре! Надолго ли...??? Мне кажется, я оборотень", – подписала фото Ляйсан.

Пользователей Сети удивила новая прическа гимнастки. Многие поклонники были поражены решительностью Утяшевой в смене имиджа. Однако новый образ знаменитости фанаты одобрили. Фолловеры написали, что в смене стиля нет ничего плохого и что Ляйсан идет эта прическа.

View this post on Instagram И снова новая причёска - каре🙈🙈 Надолго ли...??? Мне кажется, я оборотень😂 A post shared by Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) on Jan 16, 2020 at 10:07am PST

"Что это оборотень с каре отлично, надо меняться, пусть и на неделю", "Очень идет каре", "Красивая какая Ляйсан! И пара красивая", "Смена имиджа! Вам очень идет", "Вы божественны в любом амплуа, восхищаюсь", – прокомментировали подписчики.

Напомним, спортсменка начала экспериментировать с внешностью в прошлом году. Начала худеть, перекрашивать волосы и носить парики. Гимнастка отмечает, что восхищается смелостью моделей, которые с легкостью меняют цвет волос, подстригают и наращивают волосы.