 Ляйсан Утяшева кардинально поменяла образ

Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева изменила свой стиль. Поклонников поразила смелость спортсменки, которая обрезала длинные волосы.
Сегодня на странице в Instagram известная спортсменка опубликовала новое фото. На снимке Ляйсан Утяшева со своим супругом Павлом Волей. Обращает на себя внимание новая стрижка звезды спорта – каре. Образ дополнила яркая красная помада.
Пользователей Сети удивила новая прическа гимнастки. Многие поклонники были поражены решительностью Утяшевой в смене имиджа. Однако новый образ знаменитости фанаты одобрили. Фолловеры написали, что в смене стиля нет ничего плохого и что Ляйсан идет эта прическа.
"Что это оборотень с каре отлично, надо меняться, пусть и на неделю", "Очень идет каре", "Красивая какая Ляйсан! И пара красивая", "Смена имиджа! Вам очень идет", "Вы божественны в любом амплуа, восхищаюсь", – прокомментировали подписчики.
Напомним, спортсменка начала экспериментировать с внешностью в прошлом году. Начала худеть, перекрашивать волосы и носить парики. Гимнастка отмечает, что восхищается смелостью моделей, которые с легкостью меняют цвет волос, подстригают и наращивают волосы.
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