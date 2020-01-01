Марина Хлебникова сильно похудела из-за неизлечимой болезни

Российская певица Марина Хлебникова дала интервью изданию «Собеседник», где рассказала о своей болезни.

Артистка рассказала, что болезнь ей диагностировали еще 15 лет назад, но не стала раскрывать подробности недуга. В последнее время певица сильно похудела из-за болезни, но сейчас ей удается держать вес под контролем.

"Мои настоящие преданные поклонники вообще не обращают внимания на мой вес. Они больше интересуются моим творчеством. Ну, худенькая, и что теперь? Нужно орать везде про это?" - заявила звезда 90х.

54-летняя артистка отметила, что ее аппетит в норме. Но певице тяжело трудиться без отдыха. Она не уходила в отпуск уже долгое время.

Хлебникова считает, что тяжелая болезнь для нее не повод покидать сцену. Также она призналась, что ее не покидает надежда устроить свою личную жизнь.

Напомним, в 2018 году у Марины Хлебниковой случилась беда. 1 октября умер бывший муж певицы, Антон Логинов. Марина сама обнаружила его мертвым. Из-за трагических событий исполнительница оказалась в больнице с психической проблемой. Она даже не смогла прийти на похороны бывшего супруга из-за своего состояния. Логинов написал предсмертную записку. В ней мужчина рассказал, что Марина Хлебникова была смыслом ее жизни. Также он подробно расписал, что нужно сделать после его смерти, указав информацию о завещании, банковских счетах, карте памяти с фонограммами и другие ценные вещи.

Хлебникова и Логинов были в теплых отношениях. Мужчина был в составе музыкального коллектива Марины, а в последнее время занимал должность ее концертного директора. В 2017 году у Антона случился тяжелый инсульт. После этого Логинов нуждался в постоянном уходе, и артистка забрала его жить к себе. Состояние мужчины ухудшалось. Со слов приятеля Логинова, он злоупотреблял лекарствами.