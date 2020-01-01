Канделаки: я чуть не родила, увидев свой российский паспорт

Сегодня, 15:03

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Канделаки: я чуть не родила, увидев свой российский паспорт

Российская телеведущая Тина Канделаки сообщила, что она имеет право баллотироваться в президенты России, несмотря на принятие поправок в Конституцию. Таким образом, она опровергла информацию СМИ, судя по которой, она не может баллотироваться на руководящую должность в стране.

«Важно уточнить — я не хочу баллотироваться в президенты, но имею на это право» - отметила Канделаки. Телеведущая рассказала, что в России она живет с 1995 года, и она давно уже не гражданка Грузии.

«Когда мне выдавали паспорт России, я на 9 месяце беременности и чуть не родила», - поделилась Канделаки.

Тогда в ее паспорте не указали отчество — были написаны только имя и фамилия. При этом паспортистка уверяла Тину, что отсутствие отчества никак ей не помешает. Канделаки опубликовала в Сети фото со страницы своего паспорта, где написано «Канделаки Тинатин», а также дата и место рождения.

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