Максим Дунаевский готовится к восьмой свадьбе

Вчера, 23:52

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Максим Дунаевский готовится к восьмой свадьбе

Российский композитор Максим Дунаевский поделился подробностями личной жизни. Он рассказал, что встретил любимую женщину и готовится вскоре сыграть свадьбу. Этот брак будет восьмым.

«В ближайшее время мы поженимся. Алла мне очень близка. Она везде меня сопровождает. Мы вместе третий год», - рассказал Дунаевский в выпуске телепередачи «Судьба человека» на канале Россия 1.

Композитор отметил, что его вторая половинка - музыковед и кандидат наук.

При этом 75-летний актер поделился, что седьмая жена Марина Рождественская, которая на 28 лет младше него, навсегда останется в его сердце.

«Марина очень переживает. Но я ее не оставлю. Причина нашего расставания не в другой женщине. Но любая в ее ситуации будет печалиться…», - заключил он.

Напомним, что бывшие влюбленные поженились в 1999 году, у них есть совместная дочь Полина.

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