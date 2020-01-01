Отец Децла хочет сделать ДНК-тест на родство с внуком Антонием

Сегодня, 13:20

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Отец Децла хочет сделать ДНК-тест на родство с внуком Антонием

Отец знаменитого рэпера Децла Александр Толмацкий потребовал, чтобы вдова его покойного сына провела генетический тест на родство с внуком Антонием. У Толмацкого-старшего возникли сомнения в том, что этот ребенок его родной внук. В Сети был размещен фрагмент популярного скандального ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Это шоу в эфир еще не вышло. В этом выпуске программы отец погибшего Децла решил дать развернутое интервью, в котором он откровенно поделился своими мыслями. Александр Толмацкий заявил, что он сомневается в том, что 14-летний Антоний приходится ему родным внуком. Отец знаменитого певца заявил о своем намерении провести ДНК-тест на родство с мальчиком. Предполагается, что выпуск передачи «Прямой эфир» будет посвящен годовщине смерти известного исполнителя.

Напомним, рэпер Децл скоропостижно скончался 3 февраля, сразу после своего выступления в Ижевске. Погибшему артисту было всего 35 лет. Со слов медиков, причиной смерти стал сердечный приступ.

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