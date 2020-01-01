Певица Ольга Полякова рассказала, как ее возили к Януковичу для «интима»

Украинская певица Ольга Полякова в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном рассказала о поездке к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, организованной одним из министров. Возили ее к главе державы якобы для выступления, в надежде, что будет и интим, сообщает «Лента» со ссылкой на издание Gordonua.com.

Дмитрий Гордон сделал под это признание «подводку». Он сообщил, что ему неоднократно многие украинские певицы жаловались на домогательства олигархов и отдельных политиков, а также одного из президентов.

Ольга Полякова в ответ на это отметила, что у нее тоже есть своя история.

«Был такой… министр культуры был времен Януковича. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой», - поведала певица.

Она добавила, что все происходило на даче в Ливадии. Оттуда ей пришлось не только идти пешком, но нести свои туфли и костюмы. А они, надо признать, довольно тяжелые - чего только стоят короны исполнительницы.

Гордон спросил у артистки, в какой форме ей предложили вступить в интимные отношения с президентом Украины Януковичем.

«Типа "ага-ага?" На что я ответила: "А че? Почему? Что это вообще?"», - призналась звезда. Она не постеснялась также напомнить, что чиновники приходят и уходят, а «я буду всегда».

Полякова не захотела озвучить фамилию министра, записавшегося в сводники. Но во времена президенства Януковича были всего два министра культуры - Михаил Кулиняк и Леонид Новохатько.