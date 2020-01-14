Самая красивая женщина в мире показала фигуру в прозрачном платье

Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, восхитила поклонников своими новыми фото. 23-летняя модель опубликовала в Инстаграм откровенные фотографии в прозрачном платьице.
На снимках Белла позирует в ванной комнате. Прозрачное платье подчеркивает шикарную фигуру модели.
Такие откровенные и яркие фото восхитили поклонников. Подписчики засыпали Беллу комплиментами в комментариях и щедро одарили лайками.
Ранее Хадид выкладывала откровенное видео, в котором она позирует в белых плавках и синей рубашке, надетой на голое тело без бюстгалтера.
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