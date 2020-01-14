Самая красивая женщина в мире показала фигуру в прозрачном платье

Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, восхитила поклонников своими новыми фото. 23-летняя модель опубликовала в Инстаграм откровенные фотографии в прозрачном платьице.

На снимках Белла позирует в ванной комнате. Прозрачное платье подчеркивает шикарную фигуру модели.

Такие откровенные и яркие фото восхитили поклонников. Подписчики засыпали Беллу комплиментами в комментариях и щедро одарили лайками.

View this post on Instagram 24/7 Tisci @burberry @riccardotisci17 🥶 A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid) on Jan 13, 2020 at 8:58pm PST

Ранее Хадид выкладывала откровенное видео, в котором она позирует в белых плавках и синей рубашке, надетой на голое тело без бюстгалтера.