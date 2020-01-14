Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Вчера, 22:48

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Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Подписчики Инстаграм в очередной раз убедились, что Виктория Боня в Сети выглядит лучше, чем в жизни.

Викторией Боней интересуются не только преданные поклонники, но хейтеры. К тому же, звезда часто сама провоцирует обсуждения. Пользователи интересуются, выглядит ли она так, как показывает это в соцсетях.  

На фото, сделанных очевидцами и на скринах прямых эфиров можно разглядеть, что внешность девушки не так идеальны.

Например, у Бони имеются проблемы с волосами. В одном эфире внимательные пользователи Сети заметили у звезды залысины. На снимках же в ленте этого нет. Подписчики предполагают, что Вика закрашивает проплешины при помощи косметических средств.

Виктория Боня утверждает, что на кадрах нет фотошопа и что в жизни она выглядит так же, как и в Инстаграме.

Но сегодня подписчики вычислили, что звезда лукавит. На новом снимке, который Боня опубликовала в Инстаграме, ее фигура выглядит очень стройной. Однако пользователи заметили, что в отражении в зеркале это не так.

Хотя лишнего веса у Виктории нет, но ее руки выглядят обычно, без точеной изящности, которая есть на фото.

К слову, Виктория Боня не стала это комментировать.

 

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