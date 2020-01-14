Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Подписчики Инстаграм в очередной раз убедились, что Виктория Боня в Сети выглядит лучше, чем в жизни.

Викторией Боней интересуются не только преданные поклонники, но хейтеры. К тому же, звезда часто сама провоцирует обсуждения. Пользователи интересуются, выглядит ли она так, как показывает это в соцсетях.

На фото, сделанных очевидцами и на скринах прямых эфиров можно разглядеть, что внешность девушки не так идеальны.

Например, у Бони имеются проблемы с волосами. В одном эфире внимательные пользователи Сети заметили у звезды залысины. На снимках же в ленте этого нет. Подписчики предполагают, что Вика закрашивает проплешины при помощи косметических средств.

Виктория Боня утверждает, что на кадрах нет фотошопа и что в жизни она выглядит так же, как и в Инстаграме.

View this post on Instagram Вчера мы отметили Новый Год по старому календарю.. #старыйновыйгод 😁 Мне идёт красный?? Как думаете, есть ли один оттенок или цвет, который подходит всем без исключения? Если да, то какой? И напишите пожалуйста свой любимый цвет одежды? У меня молочный ☺️ A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Jan 14, 2020 at 6:03am PST

Но сегодня подписчики вычислили, что звезда лукавит. На новом снимке, который Боня опубликовала в Инстаграме, ее фигура выглядит очень стройной. Однако пользователи заметили, что в отражении в зеркале это не так.

Хотя лишнего веса у Виктории нет, но ее руки выглядят обычно, без точеной изящности, которая есть на фото.

К слову, Виктория Боня не стала это комментировать.