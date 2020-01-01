Павел Прилучный раскритиковал актерский дебют Егора Крида

В июле 2019 года появилась информация о намерениях Егора Крида сниматься в кино. И вот стало известно, что певец снялся в фантастической комедии Марюса Вайсберга «(НЕ) идеальный мужчина». По сценарию героями фильма будут роботы, внешне не отличимые от людей. Только лишь один из них может чувствовать эмоции людей, чем отличается от своих сородичей и не соответствует заложенной в нем программе. Премьера фильма состоится 16 января.

Поклонницы Егора Крида с нетерпением ждут выпуска фильма.

Однако это событие не понимает актер Павел Прилучный. На своей странице в соцсети актер опубликовал пост с постером фильма, который подписал «Я конечно все понимаю))) Но смысл?)))»

Партнерами Егора Крида по фильму стали Юлия Александрова, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Артем Сучков и Яна Кошкина. Также роль в фильме получила сестра Крида Полина Булаткина. По сценарию фильма герой Егора Крида влюбляется в персонажа Полины.

Егор Крид рассказал, что фильм начинается с постельной сцены с героиней Юлии Александровой. Рэпер восхищается актерским талантом Юлии и хвастается, что режиссеры хвалят его. Он говорит, что эта роль ему близка.

Режиссер картины отметил, что окончательно сценарий установился тогда, когда определился актерский состав. Марюс Вайсберг считает, что роль Егора Крида идеальна для дебютанта и рэпер отлично ее исполняет.