Неймар тайно крутит роман с русской моделью

Сегодня, 12:51

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Неймар тайно крутит роман с русской моделью

Бразильский нападающий Неймар по примеру Джонни Деппа начал тайно встречаться с русской Instagram-моделью.

По данным журналистов, футболист состоит в отношениях с российской  моделью Екатериной Сафаровой. Знаменитость девушке принесло испанское реалити-шоу. Ходят слухи, что с Неймаром знаменитость познакомилась на одной из вечеринок.

Екатерина и Неймар скрывали свой роман, однако окружение спортсмена все же обо всем догадалось. Девушка появлялась на матчах футболиста и даже его дне рождения.

На данный момент Неймар и Екатерина не поделились подробностями своей личной жизни.

Напомним, что Джонни Депп встречается также с русской моделью.

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