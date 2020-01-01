Неймар тайно крутит роман с русской моделью

Бразильский нападающий Неймар по примеру Джонни Деппа начал тайно встречаться с русской Instagram-моделью.

По данным журналистов, футболист состоит в отношениях с российской моделью Екатериной Сафаровой. Знаменитость девушке принесло испанское реалити-шоу. Ходят слухи, что с Неймаром знаменитость познакомилась на одной из вечеринок.

Екатерина и Неймар скрывали свой роман, однако окружение спортсмена все же обо всем догадалось. Девушка появлялась на матчах футболиста и даже его дне рождения.

На данный момент Неймар и Екатерина не поделились подробностями своей личной жизни.

Напомним, что Джонни Депп встречается также с русской моделью.