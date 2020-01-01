Звезда «Дома-2» Илья Яббаров ударил свою возлюбленную по голове

Звезды шоу «Дом-2» Илья Яббаров и Настя Голд вместе уже несколько месяцев. За этот период между ними то и дело возникают конфликты. Недавно Настя Голд устроила сцену ревности к матери его ребенка Алене Рапунцель. Бывшая уверила Настю, что между ней и Ильей давно ничего нет. А последний конфликт закончился печально. Яббарову не понравилось то, что его пассия кричала и перебивала его, и он ударил ее по голове прямо на Лобном месте. В ответ на это телеведущая Ольга Бузова предложила паре садиться в самолет и немедленно возвращаться в Москву.

Напомним, Илья Яббаров участвует в телепроекте «Дом-2» с 2015 года и называет себя шансонье. За все это время молодой человек не раз покидал программу, но возвращался вновь. Здесь он встретил Алену Рапунцель, которая от него забеременела. Яббаров сделал ей предложение и девушка согласилась.

Однако вскоре пара распалась из-за измены Ильи. Рапунцель тяжело переживала предательство и несколько раз попадала в больницу с угрозой выкидыша. Алена все же смогла простить Яббарова и они сошлись вновь.

Между возлюбленными возник очередной скандал из-за того, что Алена отказалась вписывать Илью в свидетельство о рождении ребенка и дала малышу отчество по имени своего отца. Парень обиделся и перестал общаться с Рапунцель, отказавшись даже прийти на крестины своего сына. По совету матери, Алена все-таки вписала возлюбленного в свидетельство и пара сошлась снова. После череды расставаний Илья и Алена решили остаться друзьями. Сейчас у них хорошие отношение, вместе они воспитывают сына Богдана. И у каждого из них своя личная жизнь. Яббаров меняет девушек «как перчатки». На данный момент он состоит в отношениях с Настей Голд.