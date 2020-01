Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

View this post on Instagram

🎆🎄✨ По традиции, возникшей ещё в начале XX века мы отмечаем не один, а целых два Новых года!!! С учётом того, что обычно я работаю все новогодние праздники, то второй Новый год я люблю так же, как и первый!!! 😁 Поэтому, дорогие мои, с Праздником!!! Пусть в ваших семьях и домах царит любовь, понимание, благополучие!!! 💖 И даже если с первого раза вам не удалось встретить праздник отдыхая, то всегда есть второй шанс!!! А главное, хочу пожелать всем найти свой баланс и жить в гармонии с самим собой!!🙏🙏🙏😉💃 #ТатьянаНавка #СтарыйНовыйГод #отпуск #праздники #традиции #релакс #гармония