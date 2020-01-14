Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка взорвала Сеть своим новым фото.
По примеру других популярных блогеров, Навка разместила свое откровенное сексуальное фото без бюстгалтера.
Спортсменка опубликовала портретное фото до пояса в шелковом вечернем платье. Узкое, но глубокое декольте демонстрирует отсутствие бюстгалтера на фигуристке.
Пост олимпийской чемпионки вызвал неоднозначную реакцию подписчиков.
«Татьяна, вам не стыдно выкладывать фото с таким декольте? Вы же работаете с детьми. Я бы посоветовал вам удалить эту фотографию», «Вы забыли одеть предмет женского гардероба», — возмущаются подписчики.
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🎆🎄✨ По традиции, возникшей ещё в начале XX века мы отмечаем не один, а целых два Новых года!!! С учётом того, что обычно я работаю все новогодние праздники, то второй Новый год я люблю так же, как и первый!!! 😁 Поэтому, дорогие мои, с Праздником!!! Пусть в ваших семьях и домах царит любовь, понимание, благополучие!!! 💖 И даже если с первого раза вам не удалось встретить праздник отдыхая, то всегда есть второй шанс!!! А главное, хочу пожелать всем найти свой баланс и жить в гармонии с самим собой!!🙏🙏🙏😉💃 #ТатьянаНавка #СтарыйНовыйГод #отпуск #праздники #традиции #релакс #гармония
Ранее Татьяна Навка разместила на своей странице в Инстаграм снимок с прогулки на Мальдивах. В кадре фигуристка красуется в изысканном темном платье. Навка подписала это фото так: «Лучший изгиб в теле женщины — это ее улыбка! (Боб Марли)». Тогда некоторым показалось, что спортсменка беременна.
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