Стефания Маликова благодаря интервальному голоданию похудела на 8 кг

19-летняя дочь популярного российского певца Дмитрия Маликова Стефания недавно приятно удивила поклонников своей необыкновенной стройностью. Подписчики попросили девушку раскрыть секрет. Как оказалось, Стефания Маликова воспользовалась популярным нынче интервальным голоданием и осталась весьма довольна результатами.

Дочь певца, композитора и продюсера Дмитрия Маликова активно общается со своими подписчиками в Instagram. Она любит отвечать на вопросы, иногда делится своими секретами. Поэтому когда девушку попросили поделиться секретом своей стройности, рассказала, благодаря чему ей удается вернуть былую фигуру.

Стеша отметила, что занимается спортом, а также практикует интервальное голодание или, как ее еще называют, диета 16/8.

«16/8. 8 часов ешь, 16 голодаешь. Гениальная диета!», - считает дочь Маликова.

За четыре месяца девушка лишилась 8 килограммов. Это невероятный результат, особенно с учетом того, что Стеша пышнотелой особо никогда и не была.

К слову, диетологи рекомендуют сбрасывать лишний вес постепенно - так можно быть уверенным в том, что он не вернется.

Напомним, Стеша Маликова родилась в 2000 году в браке Дмитрия Маликова и Елены Изаксон.

В 2018 году родители девушки порадовали ее братиком Марком.

Отметим, что у Елены также есть еще одна дочь - Ольга. Ей 22 года и она родилась в первом браке женщины.