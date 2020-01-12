Елена Летучая продемонстрировала аппетитные формы в бикини

Телезвезда Елена Летучая является одной из самых сексуальных знаменитостей российского телевидения. В очередной раз звезда восхитила подписчиков своими фото. На своей странице в Инстаграме она разместила фото с отдыха в белом купальнике, где она крупным планом демонстрирует свои пышные формы.

На первом плане пышная грудь артистки. Подписчики засыпали Летучую комплиментами.

Елена поделилась, что ее пышные формы – это отражение переедания в новогодние праздники.

По всей видимости, знаменитость отправилась на новогодние каникулы в Маяами (Флорида, США).

View this post on Instagram Сорвалась на сладенькое в Новый Год🧁 Два плюса в этом точно есть🤣 #еленалетучая A post shared by Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) on Jan 12, 2020 at 10:08am PST

Лена вовсе не комплексует по поводу своей внешности, а относится к этому с иронией. Звезда намекает, что в изменении ее фигуры есть как минимум два плюса с намеком на пышную грудь. Поклонники полностью поддерживают ее, восхищаясь сексуальными фото.

Напомним, недавно Елена Летучая сообщила о том, что помирилась со своим супругом.