Елена Летучая продемонстрировала аппетитные формы в бикини

Сегодня, 15:05

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Елена Летучая продемонстрировала аппетитные формы в бикини

Телезвезда Елена Летучая является одной из самых сексуальных знаменитостей российского телевидения. В очередной раз звезда восхитила подписчиков своими фото. На своей странице в Инстаграме она разместила фото с отдыха в белом купальнике, где она крупным планом демонстрирует свои пышные формы.

На первом плане пышная грудь артистки. Подписчики засыпали Летучую комплиментами.

Елена поделилась, что ее пышные формы – это отражение переедания в новогодние праздники.
По всей видимости, знаменитость отправилась на новогодние каникулы в Маяами (Флорида, США).

Лена вовсе не комплексует по поводу своей внешности, а относится к этому с иронией. Звезда намекает, что в изменении ее фигуры есть как минимум два плюса с намеком на пышную грудь. Поклонники полностью поддерживают ее, восхищаясь сексуальными фото.

Напомним, недавно Елена Летучая сообщила о том, что помирилась со своим супругом.

 

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