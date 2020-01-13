Лайму Вайкуле снова обсуждают поклонники

Сегодня, 15:10

0

Image
Лайму Вайкуле снова обсуждают поклонники

«Вечно молодую» Лайму Вайкуле снова обсуждают. Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм видео-поздравление со старым Новым годом. На ролике запечатлены живописные зимние пейзажи. Однако внимание фанатов привлекла вовсе не природа. Подписчики прокомментировали великолепную внешность 65-летней Вайкуле. Фанаты выразили свой восторг «вечной молодостью», жизнерадостностью и энергичностью певицы. Фанаты утверждают, что Лайма выглядит на 20-30 лет моложе своего возраста.

Подписчики поблагодарили любимую певицу за поздравления и пожелали ей счастья, здоровья, успехов в творчестве и исполнения желаний.

View this post on Instagram

Поздравляю!!!

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on


«Лайма вам всегда 30 лет, вы совсем не стареете! Очень красивая и яркая женщина!», «Вами можно любоваться вечно, Красавица! Всегда восхищаюсь вашим творчеством!», «Вы супер! Успешного Вам года в Вашем творчестве!» - прокомментировали новогоднее поздравление Вайкуле ее поклонники.

Лента

Жители Забайкалья переправляли в колонию наркотики с помощью пневматической пушки

Сегодня, 17:21

Житель Москвы остался без обручального кольца после загула в интим-салоне

Сегодня, 17:07

Под Черниговом на ходу загорелась электричка с пассажирами

Сегодня, 16:36

В Карелии спасли новорожденных медвежат

Сегодня, 15:57

В Петербурге врач «скорой» избил пожилого пациента по пути в больницу

Сегодня, 15:25

Лайму Вайкуле снова обсуждают поклонники

Сегодня, 15:10

Елена Летучая продемонстрировала аппетитные формы в бикини

Сегодня, 15:05

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle