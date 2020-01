Лайму Вайкуле снова обсуждают поклонники

«Вечно молодую» Лайму Вайкуле снова обсуждают. Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм видео-поздравление со старым Новым годом. На ролике запечатлены живописные зимние пейзажи. Однако внимание фанатов привлекла вовсе не природа. Подписчики прокомментировали великолепную внешность 65-летней Вайкуле. Фанаты выразили свой восторг «вечной молодостью», жизнерадостностью и энергичностью певицы. Фанаты утверждают, что Лайма выглядит на 20-30 лет моложе своего возраста.

Подписчики поблагодарили любимую певицу за поздравления и пожелали ей счастья, здоровья, успехов в творчестве и исполнения желаний.

«Лайма вам всегда 30 лет, вы совсем не стареете! Очень красивая и яркая женщина!», «Вами можно любоваться вечно, Красавица! Всегда восхищаюсь вашим творчеством!», «Вы супер! Успешного Вам года в Вашем творчестве!» - прокомментировали новогоднее поздравление Вайкуле ее поклонники.