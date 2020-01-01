Марина Неелова хотела заткнуть рот Гафту трусами его жены

Актриса Марина Неелова рассказала интересную историю, случившуюся при подготовке к одной из сцен. Актриса попросила Гафта принести трусы жены, чтобы заткнуть ему рот, пишет СтарХит.

На днях Марине Нееловой исполнилось 73 года, однако она все еще работает. Актриса говорит, что не представляет свою жизнь без творчества, поэтому она не хочет уходить на пенсию. Валентин Гафт – один из любимых партнеров артистки. Они познакомились в театре. С тех они вместе работают и очень хорошо дружат. У актера непростой характер.

Марина Неелова при подготовке одного спектакля попросила его об одном интересном одолжении. В одной сцене по сценарию актриса связывает своего партнера и вставляет ему в рот трусы в виде кляпа. Чтобы не было трудностей, Неелова решила обсудить этот момент заранее. Она попросила Гафта принести трусы его жены, чтобы заткнуть ему рот. Актер категорически отказался, объясняя это тем, что у супруги слишком большие формы.

Во время совместной работы с актером возникали и другие казусы. Так, по сценарию постановки Галины Волчек «Три сестры» им нужно было поцеловаться. Гафт застеснялся и пообещал, что сделает это в день самой премьеры. Однако его удалось уговорить прорепетировать этот момент. Неелова рассказала, что его рот стал похож на пропасть и поглотил все ее лицо. На следующей репетиции Гафт раскашлялся. Актрисе пришлось солгать, что она заболела. Гафт обрадовался, что ему не нужно будет целоваться.

Марина Неелова помнит очень много смешных эпизодов в своей работе, но ничуть не жалеет о своей актерской карьере и утверждает, что ей посчастливилось сотрудничать с замечательными людьми.